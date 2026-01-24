Poco cinici e ingenui | la sentenza di Biancolino sulla sconfitta

Biancolino commenta la sconfitta dell’Avellino, sottolineando come la squadra, pur mostrando un buon atteggiamento, abbia pagato le proprie difficoltà realizzative. La partita, disputata al “Picco”, ha evidenziato limiti individuali e collettivi più che una reale superiorità dello Spezia. Un’analisi sobria che invita a riflettere sulle aree di miglioramento, evitando facili giudizi e mantenendo un approccio equilibrato alla lettura del risultato.

Un Avellino bello ma senz'anima esce sconfitto dal "Picco", punito più dai propri limiti realizzativi che dalla superiorità dello Spezia. Al termine del match, Raffaele Biancolino si presenta ai microfoni con l'amarezza di chi ha visto la sua squadra produrre gioco, ma sciogliersi sistematicamente negli ultimi venti metri. La partita è stata lo specchio del momento biancoverde: manovra avvolgente, possesso palla superiore, ma zero cattiveria sotto porta. Lo Spezia, cinico e quadrato, ha capitalizzato l'unica vera sbavatura difensiva irpina. "Siamo stati poco cinici, specialmente nell'ultimo passaggio – ha esordito il mister nel post gara – "Ancora una volta abbiamo creato due o tre palle gol importanti, mentre loro sono stati bravi: con mezzo contrasto e un rimpallo ci hanno fatto gol.

