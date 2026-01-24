Pochi naviganti nel vasto mare
Rari nantes in gurgite vasti, versione originale del titolo della nota che segue, fu scritta da Virgilio nell’Eneide. Nel tempo ha assunto sempre più un significato metaforico particolarmente centrato. In effetti resiste ancora oggi l’uso di fare uguale considerazione quando, per realizzare un’opera di valore, se ne dà incarico con scarsa attenzione. Si forma così un gruppo di gente che viene ritenuto adatto allo scopo, invece al suo interno si contano pochi individui veramente all’altezza del compito loro assegnato. Per di più, quei personaggi vengono sottratti pro tempore al lavoro di ogni giorno, venendosi così a trovare diversi comparti della Pubblica Amministrazione depauperati di figure importanti.🔗 Leggi su Ildenaro.it
