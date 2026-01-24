Nel match tra Lecce e Lazio terminato 0-0, le due squadre si sono affrontate senza trovare la rete, nonostante alcune occasioni per i padroni di casa. La traversa colpita da Ramadani è stata l'episodio più vicino alla segnatura. La partita si è sviluppata su ritmi equilibrati, con entrambe le formazioni che hanno cercato di controllare il gioco senza però riuscire a sbloccare il risultato.

L'occasione migliore per i salentini ma la traversa dice no a Ramadani LECCE - Pareggio a reti bianche al Via del Mare tra Lecce e Lazio. Poche emozioni e tanto nervosismo in Salento, con gli uomini di Di Francesco, spinti dal pubblico di casa, più propositivi rispetto ai biancocelesti di Sarri, praticamente mai pericolosi dalle parti di Falcone. Un solo squillo di Dia, fermato prontamente da Falcone, e una traversa di Ramadani nel primo tempo le principali occasioni di un match avaro di spettacolo e trame offensive. Buon punto per il Lecce, che muove la classifica e stacca la Fiorentina, salendo in 17esima piazza con 18 punti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Poche emozioni e nessun gol, finisce 0-0 fra Lecce e Lazio

Lecce-Lazio 0-0, tanta noia e poche emozioniIl match tra Lecce e Lazio si è concluso con un risultato di 0-0 allo stadio Via del Mare.

Diretta gol Serie A LIVE: equilibrio in Lecce Lazio, finisce 0-0Seguici per la diretta degli incontri della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultati, cronaca e moviola.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

BASTA!!! CALCIATORI CHE SIMULANO !!! IL GOL DEL LECCE ERA REGOLARE #lazio #lecce #seriea

Argomenti discussi: Parma-Genoa 0-0, poche emozioni e nessun gol al Tardini; Poche emozioni, nessun gol: un punto che accontenta Parma e Genoa; Parma-AC Milan 0-0, Serie A Women 2025/2026: match report; Cremonese e Verona non si fanno male: nessun gol e poche occasioni.

Poche emozioni e nessun gol, finisce 0-0 fra Lecce e LazioLECCE (ITALPRESS) – Pareggio a reti bianche al Via del Mare tra Lecce e Lazio. Poche emozioni e tanto nervosismo in Salento, con gli uomini di Di Francesco, spinti dal pubblico di casa, più propositiv ... lanuovasardegna.it

Poche emozioni, nessun gol: un punto che accontenta Parma e GenoaRisultatismo o giochismo? Buona la prima fra i neologismi coniati da Fabregas: Parma e Genoa replicano il punteggio dell’andata dividendosi la posta nello scontro diretto al termine di una sfida spigo ... sportparma.com

Gara con poche emozioni. Il Var annulla un gol di Palumbo. Resta il tabù trasferta e la promozione diretta e adesso a meno sei - facebook.com facebook

10' Poche emozioni nei primi 10 minuti, tanti contrasti e partita 'maschia' LIVE #RomaGenoa 0-0 #ASRoma #SerieAEnilive x.com