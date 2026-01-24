Pnrr audizione di Lollobrigida mercoledì 28 gennaio
Mercoledì 28 gennaio, la Commissione Agricoltura della Camera ascolterà il ministro Lollobrigida sull’andamento dei progetti del Pnrr nel settore agricolo, alimentare e forestale. L’audizione fornirà aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi previsti, con particolare attenzione alle strategie di sviluppo sostenibile e alle iniziative di sovranità alimentare, in linea con gli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza.
ROMA – Mercoledì 28 gennaio la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati svolgerà l’audizione del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida (foto), sullo stato di avanzamento degli interventi di competenza contenuti nel Pnrr. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
