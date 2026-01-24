Pnrr audizione di Lollobrigida mercoledì 28 gennaio

Mercoledì 28 gennaio, la Commissione Agricoltura della Camera ascolterà il ministro Lollobrigida sull’andamento dei progetti del Pnrr nel settore agricolo, alimentare e forestale. L’audizione fornirà aggiornamenti sullo stato di avanzamento degli interventi previsti, con particolare attenzione alle strategie di sviluppo sostenibile e alle iniziative di sovranità alimentare, in linea con gli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.