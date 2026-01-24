Plaza Premium Group inaugura la prima First Lounge europea a Fiumicino

Il 23 gennaio 2026, presso l’aeroporto di Fiumicino, Plaza Premium Group ha aperto la prima Plaza Premium First Lounge in Europa. Questa nuova struttura offre servizi di qualità per i passeggeri in transito, rafforzando la presenza del gruppo nel settore dell’ospitalità aeroportuale. La lounge rappresenta un punto di riferimento per chi cerca comfort e servizi esclusivi durante il viaggio.

Fiumicino, 23 gennaio 2026 – Plaza Premium Group (PPG), leader mondiale nel settore delle esperienze di ospitalità aeroportuale integrate a 360 gradi e delle soluzioni per servizi ai passeggeri, ha inaugurato ufficialmente la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa, all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. Questo evento è una pietra miliare che sottolinea l’impegno di PPG a valorizzare l’esperienza aeroportuale in uno degli hub di viaggio più iconici al mondo e nel rafforzare la presenza del Gruppo nel segmento premium a livello europeo. La lounge è situata nel Terminal 1 Partenze, ha una superficie di 700 metri quadrati ed è stata progettata per accogliere 115 persone.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Aeroporto di Fiumicino, inaugurata la nuova Lounge del Terminal 1Il 12 dicembre 2025, l’aeroporto di Roma Fiumicino ha inaugurato la nuova Lounge del Terminal 1, offrendo ai viaggiatori un miglioramento sostanziale dei servizi e delle strutture.

Leggi anche: La piadina romagnola conquista l'aeroporto di Fiumicino, oltre 2 mila assaggi offerti nella lounge

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Plaza Premium Lounge, Rome (FCO)

Argomenti discussi: Fiumicino, inaugurata la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa; AEROPORTI | La Dolce Vita prende il volo: a Fiumicino debutta la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa; A Fiumicino apre la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa; Inaugurata prima Plaza Premium First Lounge d’Europa a Fiumicino.

Plaza Premium Group inaugura la prima First Lounge europea a FiumicinoLa lounge è situata nel Terminal 1 Partenze, ha una superficie di 700 metri quadrati ed è stata progettata per accogliere 115 persone ... ilfaroonline.it

A Fiumicino la Plaza Premium First Lounge prima in EuropaInaugurata nello scalo romano: ampia 700 metri quadri, può ospitare fino a 115 passeggeri. Presente il fondatore Hoi See. Troncone (Adr): ulteriore ... avvenire.it

All’aeroporto di Roma Fiumicino debutta la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa firmata Plaza Premium Group: design ispirato alla Dolce Vita, alta cucina e servizi premium per i viaggiatori più esigenti https://www.lacapitale.it/articolo/50-milioni-p - facebook.com facebook