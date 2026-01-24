L’Inter supera il Pisa con un risultato convincente di 6-2, dopo un avvio inaspettatamente favorevole ai toscani. La partita si è infine conclusa con una rimonta dei nerazzurri, che consolidano la seconda posizione in classifica a 52 punti, distanziando il Milan di sei punti. La sfida si inserisce nel contesto della stagione, con la prossima partita del Milan contro la Roma in programma domani all’Olimpico.

MILANO – L’Inter rischia, ma poi dilaga a San Siro. Travolge il Pisa 6-2 e sale a 52 punti, a +6 sul Milan, secondo, che domani, sabato 24 gennaio 2026, giocherà contro la Roma all’Olimpico. Un successo però meno scontato di quanto non racconti il punteggio finale con la squadra di Chivu che è stata costretta a rimontare dallo 0-2, nel primo tempo, con la doppietta di Moreo. Entra Dimarco dopo la mezz’ora, al posto di Luis Henrique, e la gara cambia con assist e gol del laterale, e con i nerazzurri che non danno più scampo al Pisa che resta ultimo a 14 punti. Chivu dopo appena 3 giorni dalla sconfitta subita dall’Arsenal in Champions si affida, infatti, alle rotazioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa s’illude poi frana, l’Inter lo ribalta (6-2). Pagelle

PAGELLE E TABELLINO INTER-PISA 6-2: Pio Esposito un predestinato, Dimarco cambia la partita. Sommer horror, Moreo illudeL'Inter ha riscattato la sconfitta europea battendo il Pisa 6-2 nella 22ª giornata di Serie A.

Pisa, sogno infranto. Doppietta di Moreo, poi l’Inter la ribaltaIl Pisa sperava di conquistare un risultato importante, ma l’Inter ha ribaltato la partita nel secondo tempo.

