Pioppete caso politico | Leo dica con chi sta

Le Pioppete sono al centro di un dibattito politico che divide la comunità. Da sette anni, cittadini e amministratori si confrontano sulla possibilità di edificare capannoni in un’area naturale. La domanda che attraversa il territorio è semplice: “Leo dica con chi sta”. Una questione che riflette tensioni e preoccupazioni legate alla tutela ambientale e allo sviluppo locale.

"Con noi o contro di noi?". Può essere riassunto così il sentimento di rabbia che serpeggia tra i cittadini che da sette anni sono in lotta per evitare che all'oasi naturale delle Pioppete vengano realizzati dei capannoni. Gli ultimi sviluppi sono diventati infatti un caso politico dato che il bersaglio dei cittadini è l'avvocato Simone Leo. Il legale, come abbiamo riportato giorni fa, ha presentato un ricorso al Tar per conto delle due società proprietarie dei terreni chiedendo ai giudici che venga annullata la delibera con cui la giunta lo scorso ottobre ha archiviato la pratica a causa della scadenza dei termini della previsione edificatoria.

