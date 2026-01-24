Piogge e terreni saturi possibile innalzamento del livello dei fiumi | allerta gialla per criticità idraulica

La Romagna si prepara a una giornata caratterizzata da piogge e terreni saturi, con possibile innalzamento dei livelli dei fiumi. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per criticità idraulica, invitando alla prudenza e al rispetto delle indicazioni di sicurezza. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le misure preventive necessarie per garantire la propria sicurezza durante questa condizione meteorologica.

