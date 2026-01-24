Piogge e terreni saturi possibile innalzamento del livello dei fiumi | allerta gialla per criticità idraulica
La Romagna si prepara a una giornata caratterizzata da piogge e terreni saturi, con possibile innalzamento dei livelli dei fiumi. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per criticità idraulica, invitando alla prudenza e al rispetto delle indicazioni di sicurezza. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le misure preventive necessarie per garantire la propria sicurezza durante questa condizione meteorologica.
Si annuncia una domenica grigia e a tratti piovosa in Romagna. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per criticità idraulica. “Per la giornata di domenica non sono previsti fenomeni meteo significativi, tuttavia in considerazione dello stato di saturazione del terreno e delle piogge.🔗 Leggi su Forlitoday.it
