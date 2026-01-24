La domenica in Romagna si presenta characterized da piogge e terreni saturi, con un possibile innalzamento dei livelli dei fiumi. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per criticità idraulica, invitando alla prudenza. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Si annuncia una domenica grigia e a tratti piovosa in Romagna. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per criticità idraulica. “Per la giornata di domenica non sono previsti fenomeni meteo significativi, tuttavia in considerazione dello stato di saturazione del terreno e delle piogge.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Piogge e terreni saturi, possibile innalzamento del livello dei fiumi: allerta gialla per “criticità idraulica”La Romagna si prepara a una giornata caratterizzata da piogge e terreni saturi, con possibile innalzamento dei livelli dei fiumi.

Piogge e terreni saturi, possibile innalzamento del livello dei fiumi: allerta gialla per criticità idraulicaDomenica il servizio meteorologico dell’Arpae prevede cielo molto nuvoloso con parziali e temporanee schiarite, con precipitazioni irregolari in pianura, deboli e sparse, distribuite su tutta la giorn ... cesenatoday.it

In arrivo piogge deboli, ma il terreno è saturo: allerta meteo gialla per RavennaPer la giornata di domenica 25 gennaio non sono previsti fenomeni meteo significativi, tuttavia in considerazione dello stato di saturazione del terreno e delle piogge previste nelle prime ore del ... ravennaedintorni.it

