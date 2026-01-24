Pio Esposito parla l’agente | Intelligenza sopra la media Il suo amore è sempre per l’Inter

Pio Esposito, giovane calciatore dell’Inter, si sta facendo notare per le sue qualità e il suo impegno. L’agente Mario Giuffredi ha sottolineato la sua intelligenza sopra la media e la passione costante per il club nerazzurro. In un contesto di crescita e sviluppo, Esposito rappresenta un elemento promettente per il futuro del team e della società.

Inter News 24 Pio Esposito è l’uomo del momento in casa Inter e non solo, di lui ha parlato il suo agente Mario Giuffredi. L’agente di Francesco Pio Esposito, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di FanPage. L’attaccante dell’Inter classe 2005 è senza dubbio l’uomo del momento. Queste le parole del suo procuratore: INTELLIGENZA SOPRA LA MEDIA – «Pio è un ragazzo di un’intelligenza al di sopra della media. E ha avuto una grande fortuna, i suoi fratelli. Vive del loro vissuto e ha fatto tesoro delle esperienze di entrambi. Ha capito cosa vuol dire stare a certi livelli, soprattutto con Sebastiano, e che serve equilibrio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Rinnovo Pio Esposito, parla l’agente: c’è anche una stoccata al NapoliL'agente di Pio Esposito commenta il rinnovo con l'Inter, sottolineando la solidità del rapporto tra il giocatore e il club.

Pio Esposito Napoli, cosa c'è di vero? Il suo agente esce allo scoperto. Le parole di Giuffredi sul classe 2005

