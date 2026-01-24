pineta del tombolo ecco un progetto da premio oscar

La Pineta del Tombolo a Grosseto è tra i progetti selezionati al Premio

GROSSETO Grosseto è tra i progetti selezionati al Premio "La Città per il Verde" che premia le migliori pratiche di verde urbano in Italia, storico riconoscimento nazionale che da 26 anni valorizza le migliori pratiche di gestione, sviluppo e valorizzazione del verde urbano e del paesaggio in Italia. Il Comune di Grosseto è tra le realtà selezionate nell’edizione 2026 del Premio nazionale grazie a " Interventi nella Pineta del Tombolo ", un programma di azioni selvicolturali preventive finalizzate alla salvaguardia dell’ecosistema e alla tutela di uno dei patrimoni naturali più identitari del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

