Pietre d’inciampo 2026 ai militari Borio e Stella

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, a Gualdo Tadino saranno posate due pietre d’inciampo in ricordo dei militari Borio e Stella. Questa cerimonia intende preservare la memoria delle vittime e promuovere un momento di riflessione sulla storia. L’evento rappresenta un’occasione per mantenere viva la memoria e sensibilizzare sulla tutela dei valori di libertà e rispetto.

GUALDO TADINO - La "Giornata della memoria" verrà celebrata martedì 27 gennaio con la collocazione di due "pietre d'inciampo". Quest'anno sono dedicate alla memoria di due giovani militari gualdesi: Giacomo Borio, classe 1915, soldato del 94° reggimento fanteria, deceduto a Burg, in Germania, il 30 settembre 1944, sepolto nel cimitero italiano militare d'onore di Francoforte, poi traslato nel civico cimitero di Sigillo; Rinaldo Stella, classe 1920, soldato dell'8° reggimento artiglieria, morto in prigionia a Dresda (Germania) il 16 gennaio 1945 e sepolto nel nuovo cimitero cattolico della città.

