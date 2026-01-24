Pierini di Confindustria Verona sottolinea l’importanza di mantenere l’accordo UE-Mercosur, evidenziando che bloccarlo rappresenterebbe un ostacolo all’ingresso nella più vasta area di libero scambio globale. Una decisione che potrebbe influire negativamente sulle opportunità di commercio e crescita per le imprese italiane, sottolineando la necessità di un approccio equilibrato per favorire lo sviluppo economico e la competitività del paese.

«Fermare l’accordo UE-Mercosur significa frenare l’accesso alla più grande zona di libero scambio al mondo. Per Verona il Mercosur rappresenta un export intorno all’1% ma stiamo parlando di un’area che rappresenta a livello globale più del 3% sia della popolazione che del PIL a parità di potere d’acquisto ed è caratterizzato da una buona prospettiva di crescita nei prossimi anni, tale da mantenere costante il suo peso a livello globale fino al 2030». Sono le considerazioni di Giangiacomo Pierini, vicepresidente per l’Internazionalizzazione, attrattività e rapporti con imprese multinazionali di Confindustria Verona.🔗 Leggi su Veronasera.it

L’accordo UE-Mercosur al voto del Parlamento Europeo. Perché l’accordo riguarda da vicino l’industria lombardaIl voto del Parlamento Europeo sul nuovo accordo commerciale con il Mercosur, previsto per mercoledì 21 gennaio a Strasburgo, rappresenta un momento importante per le industrie europee, in particolare quelle lombarde.

Ue-Mercosur, rischia di slittare l’applicazione dell’accordo: Parlamento Europeo approva ricorso a Corte UeIl Parlamento Europeo ha approvato un ricorso presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardante l’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Mercosur, Pierini (Confindustria Verona): Rinunciare a opportunità crescita è autolesionistico.

Pierini, Confindustrua Verona: «Fermare l’accordo UE-Mercosur è autolesionistico»Per il vicepresidente per l’Internazionalizzazione, attrattività e rapporti con imprese multinazionali «una decisione del genere appare incomprensibile e la posizione assunta da alcuni partiti risulta ... veronasera.it

Mercosur, Pierini di Confindustria Verona: "Rinunciare a nuove opportunità di crescita è autolesionistico" - facebook.com facebook