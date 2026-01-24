Piccole auto davvero per tutti L’Europa ci aiuti

Le piccole auto rappresentano una soluzione accessibile e sostenibile per molte persone. In un contesto europeo, Bruxelles si propone come punto di partenza per una ripresa economica, mentre il Salone belga invia un segnale di speranza per Stellantis e l'intero settore automotive. Un momento di riflessione sull’importanza di veicoli pratici e di una mobilità più inclusiva per tutti.

di Giuseppe Tassi Bruxelles come tappa per ripartire, il Salone belga come messaggio di speranza per Stellantis. A pochi chilometri dal Parlamento europeo (dove si legifera sul futuro dell’auto) e davanti alla gigantesca mole dell’Atomo ricoperto di neve, il megagruppo spende parole di fede nel domani, affidando la missione di ottimismo ad Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer per Enlarged Europe & European Brands di Stellantis, al suo debutto ufficiale davanti alla stampa internazionale. Dopo oltre dieci anni in Sudamerica, il manager ha assunto il ruolo di capo per l’Europa con una missione precisa: rafforzare la competitività in un mercato che, dopo il Covid, ha perso 3 milioni di veicoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

