Una vicenda familiare complessa e delicata ha attraversato l’Italia, dal Sud della Calabria fino a Bergamo. Una donna è stata vittima di violenza, sequestrata e successivamente abbandonata insieme al suo bambino. Questa storia evidenzia le sfide e le difficoltà affrontate da molte famiglie in situazioni di crisi. È importante affrontare tali episodi con sensibilità e attenzione, promuovendo interventi di tutela e supporto per le persone coinvolte.

Una vicenda familiare delicata, che ha percorso l’Italia da Sud a Nord, dalla Calabria fino a Bergamo. Gli agenti della questura di Crotone hanno arrestato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della moglie e del figlio minore. La misura cautelare è stata emessa a seguito di una brutta storia iniziata lo scorso 8 gennaio, quando la donna, arrivata a Bergamo insieme al marito, è stata deliberatamente abbandonata all’interno di un bar, rimanendo sola con il figlio minore in una città a lei del tutta sconosciuta, priva di punti di riferimento e di qualsiasi forma di supporto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Picchiata, sequestrata e abbandonata con il figlio

Leggi anche: Montevarchi, irruzione in casa: coppia sequestrata e picchiata. Ladri in fuga con gioielli e contanti

Pavia, donna sequestrata e picchiata per 24 ore: salvata grazie a un messaggioUna giovane donna è stata sequestrata e picchiata per 24 ore nella frazione Remondò di Gambolò, provincia di Pavia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Picchiata, sequestrata e abbandonata con il figlio.

Carabiniere aggredito durante un controllo in zona universitaria a Bologna: arrestato un 25enne gambiano Bologna, carabiniere aggredito durante un controllo antidroga in zona universitaria: arrestato un 25enne gambiano. Sequestrata droga e convalidato - facebook.com facebook