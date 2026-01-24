Un giovane di 24 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri di Marzabotto con l’accusa di aver picchiato e minacciato il padre. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla misura cautelare, nel rispetto delle norme vigenti. L’episodio evidenzia l’importanza di intervenire prontamente in situazioni di violenza familiare per tutelare le vittime e garantire la sicurezza.

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Marzabotto per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento di soccorso richiesto dalla persona offesa, ovvero il padre del giovane, che aveva contattato il numero unico di emergenza 112 riferendo di essere stato vittima di un’aggressione verbale e fisica da parte del figlio (il giovane tratto in arresto) al termine di una violenta discussione in casa. Giunti tempestivamente sul posto, i militari dell’Arma hanno riscontrato una situazione di forte tensione. All’interno dell’appartamento, infatti, gran parte dell’arredo domestico risultava danneggiato, segno evidente della furia scatenata dal giovane, che appariva in evidente stato di agitazione e alterazione emotiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Picchia e minaccia il padre, giovane arrestato

Leggi anche: Picchia il padre e si taglia un dito per accusarlo: arrestato

Leggi anche: Picchia e minaccia di morte la moglie, arrestato

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Bambino a Catania picchiato col cucchiaio di legno, il padre non è in carcere!

Argomenti discussi: Picchia e minaccia la moglie per 30 anni, marito condannato per maltrattamenti; Picchia e minaccia il padre, giovane arrestato; Insulta, picchia e minaccia di morte la moglie: 30enne portato in carcere; Figlio picchia e minaccia ripetutamente il padre per i soldi: arrestato 41enne a Riposto.

Picchia e minaccia il padre, giovane arrestatoI carabinieri sono intervenuti nell’appartamento, trovando tutto a soqquadro. Il 24enne ha già precedenti per maltrattamenti ... ilrestodelcarlino.it

ROMANO D’EZZELINO | PICCHIA E MINACCIA LA COMPAGNA CON UN COLTELLO, ARRESTATO UN 33ENNE10/01/2026 ROMANO D’EZZELINO – Ancora un grave episodio di violenza domestica nel Bassanese. A Romano d’Ezzelino un uomo di 33 anni è stato arrestato in flagranza dopo aver picchiato e minacciato la c ... antennatre.medianordest.it

Perseguita, picchia e minaccia di morte l'ex: 44enne ai domiciliari link nel primo commento - facebook.com facebook