Piazzapulita Bocchino spiana le toghe rosse | Perché vi agitate tanto?

Nella puntata di Piazzapulita, si analizzano le recenti discussioni sulla riforma della giustizia, il referendum e la separazione delle carriere. Corrado Formigli guida un approfondimento critico e informativo su temi di grande attualità, con particolare attenzione alle posizioni delle toghe rosse e alle ragioni delle tensioni in atto. Un’occasione per comprendere meglio le dinamiche e le implicazioni di queste importanti questioni giudiziarie.

Riforma della giustizia, referendum e separazione delle carriere sotto la lente d’ingrandimento di Piazzapulita, programma di approfondimento serale di La7, condotto da Corrado Formigli. In studio c’è un acceso confronto tra Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, e Alessandro De Angelis sul tema. Quest’ultimo ritiene che questa riforma sia sostanzialmente inutile e riporta le parole di Margherita Cassano, ex-Presidente della Corte di Cassazione che, nel 2024, affermò alla Camera dei deputati che “solo lo 0,83% dei Pubblici Ministeri (PM) aveva chiesto di passare a funzioni giudicanti negli ultimi cinque anni e solo lo 0,21% dei giudici aveva chiesto il contrario, sottolineando che la separazione delle carriere è già ampiamente in atto e che la riforma costituzionale proposta era superflua”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

