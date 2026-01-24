Piace la Rossa vintage Adesso spera solo di non andare in bianco
La Ferrari SF-26, con il suo design curato e i colori distintivi, rappresenta un esempio di stile e tradizione nel mondo delle vetture da corsa. Sebbene le performance siano fondamentali, l’aspetto estetico contribuisce a definire l’identità di questo modello. In un contesto competitivo, trovare un’auto davvero brutta è raro, e questa SF-26 si distingue per una linea che unisce funzionalità e sobria eleganza.
Bella è bella. Ma non è facile trovare una Ferrari davvero brutta. Lo sono diventate per colpa dei risultati, non certo per il look che anche in questa SF-26 pare azzeccato nelle forme e nei colori. C'è quel ritorno al bianco che va a invadere l'abitacolo, riportandoci indietro nel tempo, all'epoca vincente di Niki Lauda e della 312 T di Mauro Forghieri, un bianco poi ripreso anche in una delle prime monoposto dell'era Montezemolo. Una concessione alla storia con il desiderio di riuscire a riscriverla. Anche le soluzioni meccaniche non sono banali, cominciando dalle sospensioni con il ritorno allo schema push-rod e da scelte che si ispirano alla McLaren dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Gen Z, ma ci piace la musica Anni ’80: la tendenza vintage (che ci piace)
Hai un capo Valentino in armadio? Adesso vale oro (perché il vintage è anche arte)Possedere un capo Valentino in armadio rappresenta un valore che va oltre la semplice moda.
Piace la Rossa vintage. Adesso spera solo di non andare in biancoRichiami alla livrea dei tempi eroici di Lauda Vuole riscrivere la storia e cancellare il 2025 ... msn.com
Zuppa di fagioli e zucca con gnocchetti sardi Ingredienti - Fagioli borlotti 240 g già cotti - 1 spicchio d'aglio - 1 cipolla rossa (quantità a piacere), tritata - Zucca 250 g a dadini - Rosmarino (qualche ago) - Salvia (alcune foglie) - Dado vegetale (q.b.) - Olio extra v - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.