piace la rossa vintage adesso spera solo di non andare in bianco

La Ferrari SF-26, con il suo design curato e i colori distintivi, rappresenta un esempio di stile e tradizione nel mondo delle vetture da corsa. Sebbene le performance siano fondamentali, l’aspetto estetico contribuisce a definire l’identità di questo modello. In un contesto competitivo, trovare un’auto davvero brutta è raro, e questa SF-26 si distingue per una linea che unisce funzionalità e sobria eleganza.

Bella è bella. Ma non è facile trovare una Ferrari davvero brutta. Lo sono diventate per colpa dei risultati, non certo per il look che anche in questa SF-26 pare azzeccato nelle forme e nei colori. C'è quel ritorno al bianco che va a invadere l'abitacolo, riportandoci indietro nel tempo, all'epoca vincente di Niki Lauda e della 312 T di Mauro Forghieri, un bianco poi ripreso anche in una delle prime monoposto dell'era Montezemolo. Una concessione alla storia con il desiderio di riuscire a riscriverla. Anche le soluzioni meccaniche non sono banali, cominciando dalle sospensioni con il ritorno allo schema push-rod e da scelte che si ispirano alla McLaren dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

