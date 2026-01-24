Petrosyan | In Armenia prendevano la gente per strada e la portavano in guerra

Giorgio Petrosyan, ospite di “Un altro podcast”, condivide il suo vissuto, ricordando le sfide della sua infanzia in Armenia e il trasferimento in Italia. Tra ricordi di momenti difficili e riflessioni sulla sua crescita, l’atleta offre uno sguardo sincero sulla sua vita, evidenziando le difficoltà di un passato segnato da tensioni e conflitti. Un racconto che approfondisce il percorso personale di Petrosyan, tra radici e nuove speranze.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.