Petrosyan | In Armenia prendevano la gente per strada e la portavano in guerra
Giorgio Petrosyan, ospite di “Un altro podcast”, condivide il suo vissuto, ricordando le sfide della sua infanzia in Armenia e il trasferimento in Italia. Tra ricordi di momenti difficili e riflessioni sulla sua crescita, l’atleta offre uno sguardo sincero sulla sua vita, evidenziando le difficoltà di un passato segnato da tensioni e conflitti. Un racconto che approfondisce il percorso personale di Petrosyan, tra radici e nuove speranze.
Leggi anche: Il campione di kickboxing, Giorgio Petrosyan: «Quando sono arrivato in Italia avevo 13 anni e tredicimila risse in Armenia»
“Non avevamo luce in casa, non avevi da mangiare e dovevi fare la fila per prendere un pezzo di pane”: Giorgio Petrosyan racconta la guerra in Armenia Chiara Soldi - facebook.com facebook
