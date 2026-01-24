Petrosyan confessa | Ho sofferto di depressione Io chiuso in clinica per 40 giorni

Giorgio Petrosyan, ospite di “Un altro podcast”, ha condiviso una parte significativa della sua vita, rivelando di aver affrontato un periodo difficile caratterizzato da depressione. Dopo aver trascorso 40 giorni in clinica, il campione ha parlato apertamente di questa esperienza, offrendo uno sguardo sincero sulla sua sfida personale. Un racconto che invita alla riflessione sul tema della salute mentale e dell’importanza di chiedere aiuto.

