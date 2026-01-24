Bolsius, in visita a Perugia, esprime un senso di ottimismo e fiducia nella città, definendola una piazza importante a livello internazionale. Dopo cinque anni in Italia, ha condiviso che l’interesse per questa località ha rafforzato la sua decisione di impegnarsi nel progetto, sottolineando la familiarità e l’importanza di Perugia nel contesto globale.

"Sono in Italia da cinque anni, ma Perugia è un club che si conosce a livello internazionale. Quando ho sentito dell’interesse, non ho dovuto pensarci per molto tempo: ho avuto subito la sensazione che dire di sì fosse la scelta giusta. Ed io, delle mie sensazioni mi fido molto.". Le parole giuste dell’ultimo arrivato in casa biancorossa, Don Bolsius, jolly d’attacco arrivato dal Sorrento, subito pronto per scendere in campo e aiutare il Grifo a trovare più soluzioni in zona-gol. "Mi piace giocare, non importa dove – racconta –. Mi sento bene sia fisicamente che mentalmente, dall’infortunio (nella stagione scorsa) sono tornato più forte di prima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia, Bolsius ha sensazioni positive: "Grande piazza, siamo pronti e ci salveremo"

Calcio serie C, il Perugia presenta Bolsius: "Non ci ho pensato due volte a venire qua"Il Perugia ha annunciato l'acquisto di Don Bolsius, rinforzo importante per il reparto offensivo.

Leggi anche: Serie C | Livorno-Ravenna, le probabili formazioni. Venturato: "La squadra ha dei valori, positive le prime sensazioni"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: DON BOLSIUS, LE PRIME PAROLE DA GRIFONE; Grifo, Bolsius si presenta: Mi sento più forte di prima; Perugia, la carica di Bolsius: Arrivato in una grande piazza. Ci salveremo; BOLSIUS SI PRESENTA: PERUGIA È UNA SCELTA SENTITA. SONO PRONTO A DARE TUTTO.

Perugia, Bolsius ha sensazioni positive: Grande piazza, siamo pronti e ci salveremoIl jolly d’attacco sarà subito convocato: Non ho esitato un attimo, questo è un club conosciuto a livello internazionale ... sport.quotidiano.net

Perugia, la carica di Bolsius: «Arrivato in una grande piazza. Ci salveremo»di Carlo Forciniti Modi gentili e parole dirette. Chiare. Senza girare troppo intorno ai concetti. Don Bolsius, neo acquisto del Perugia proveniente dal Sorrento, ha le idee chiare. Sul Grifo. Sulle p ... umbria24.it

Perugia, la carica di Bolsius: «Arrivato in una grande piazza. Ci salveremo» x.com

| Il Perugia rafforza il reparto avanzato con l’acquisizione a titolo definitivo di Don José Henricus Bolsius dal Sorrento, legandolo al club fino al 2027, con possibilità di rinnovo automatico - facebook.com facebook