I match agli Australian Open sono stati sospesi a causa delle alte temperature e delle condizioni di caldo estremo. La heat policy, implementata per garantire la sicurezza di giocatori e pubblico, ha richiesto la chiusura temporanea degli incontri. La ripresa degli eventi è possibile solo con l’installazione del tetto, che permette di continuare le partite in condizioni più controllate e sicure.

L’estate australiana è decisamente bollente e anche gli eventi sportivi in corso in questo momento in Australia ne stanno subendo le conseguenze. Nel ciclismo il Tour Down Under ha dovuto ridurre una delle sue tappe, mentre oggi agli Australian Open i match sono stati addirittura fermati perchè si è raggiunto il livello più estremo della Extreme Heat Protocols, la direttiva introdotta proprio dall’organizzazione per ridurre il rischio di problemi di salute ai giocatori legati al calore estremo. La Heat Policy tiene conto di alcuni parametri che vengono elaborati da un algoritmo e che portano alla creazione di un valore all’interno della Heat Stress Scale, una scala che varia da 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perchè sono stati sospesi i match agli Australian Open? La heat policy e la ripresa solo con il tetto

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6, 6-3, 3-2: partita ripresa con il tetto chiusoSinner e Spizzirri si affrontano nella terza giornata degli Australian Open 2026.

