Perché solo Il Tempo si è accorto che il ragazzo ucciso era cristiano copto? La sottomissione dietro l' autocensura

Solo Il Tempo ha evidenziato che il ragazzo ucciso a La Spezia era cristiano copto. Questa attenzione solleva il tema dell’autocensura e della sottile sottovalutazione di certe identità religiose e culturali, spesso ignorate o taciute dalla narrazione ufficiale. L’analisi di Roberto Arditti e la riflessione di Daniele Capezzone mettano in luce come il buonismo e le logiche di opportunità influenzino il racconto dei fatti.

Perché solo Roberto Arditti sul Tempo si è accorto che il povero ragazzo accoltellato a La Spezia era cristiano copto? Il direttore Daniele Capezzone smaschera l'ipocrisia e il buonismo della sinistra che sottolinea certi dati, come la confessione religiosa e l'etnia, solo quando fa comodo. Lasciamo da parte l'assassino e l'assassinato, l'islamico e il cristiano copto. Ma parliamo di noi: perché a nessuno sui media, ai commentatori, agli analisti, ai sociologi, agli psicologi, prima di Arditti e prima del pezzo che pubblica oggi Il Tempo (e che trovate sul nostro sito ), a nessuno è interessato questo elemento? Questa storia ci parla anche di una sottomissione psicologica che si traduce spesso in un'autocensura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Youssef era un cristiano copto ma nessuno lo dice. Ora basta col buonismo codardo della sinistraYoussef, un cristiano copto, rappresenta un esempio di come si preferisca spesso ignorare le realtà meno visibili.

“La figlia dei Reiner era in casa al momento dell’omicidio e per ore non si è accorta di nulla. Pensava che fosse stato ucciso solo il padre, ha scoperto che era morta anche la madre da un soccorritore”Romy Reiner era in casa al momento dell’omicidio, ignara di tutto.

