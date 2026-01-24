Perché l’accordo Usa-Taiwan fa tremare lo scudo di silicio

L’accordo tra Stati Uniti e Taiwan, che ha portato a una riduzione dei dazi in cambio di concessioni nel settore dei semiconduttori, rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due nazioni. Tuttavia, questa intesa solleva anche interrogativi sulla sua incidenza sulla sicurezza e sulla stabilità regionale, rendendo il suo significato strategico oggetto di discussione.

Un accordo storico. Oppure un saccheggio commerciale. Sono i due modi in cui è possibile leggere l’intesa tra Taiwan e Stati Uniti, che dopo mesi di trattative infruttuose ha portato a una riduzione dei dazi di Washington sui prodotti di Taipei, in cambio però di notevoli concessioni sul settore più strategico di tutti per l’isola: i chip. Il tutto mentre Donald Trump getta nuovi dubbi sulla postura della Casa Bianca nei confronti di un’ eventuale crisi militare con la Cina sullo Stretto di Taiwan. Il vero fulcro dell’accordo sono i semiconduttori. L’accordo, apparentemente tecnico e circoscritto, si inserisce in uno dei nodi geopolitici più delicati del XXI secolo: l’intreccio fra sicurezza, tecnologia e competizione strategica tra Washington e Pechino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

