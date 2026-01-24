La presentazione della nuova Ferrari SF-26 rappresenta un momento importante per il marchio di Maranello. Con questa vettura, Ferrari conferma il suo impegno nell’innovazione e nella sostenibilità, offrendo una soluzione che unisce prestazioni e tecnologia all’avanguardia. Questo modello potrebbe segnare un passo significativo verso un futuro più speranzoso, in cui passione e progresso si incontrano per mantenere viva la tradizione Ferrari.

Adesso o mai più. In estrema sintesi è questo il pensiero che ha accompagnato il lancio della nuova Ferrari, la SF-26, la 72ª macchina nata a Maranello. Lo pensano lì, lo sanno i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton, lo sperano con tutto il cuore i milioni di tifosi della Rossa che non vedono conquistare un titolo mondiale da un pilota della Ferrari dall'ormai lontano 2007 (Kimi Raikkonen). Perché tutti pensano così? Perché, come ripetono all'unisono gli ingegneri, «siamo ripartiti da un foglio bianco». Il 2026 della Formula 1, infatti, rappresenta un vero e proprio inizio, l'anno zero di un nuovo regolamento che ha portato a cambiare radicalmente le macchine. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché la nuova Ferrari può davvero diventare la macchina della speranza

Nuova Ferrari, la presentazione della F-26: è la speranza della Rossa per rinascere in F1 | Le fotoPresentata la nuova Ferrari F-26, modello che rappresenta un passo importante per la squadra di Maranello nella stagione di Formula 1.

Argomenti discussi: Ali, aerodinamica e quel cofano seghettato: perché la nuova Ferrari SF-26 è raffinata ed estrema; Ferrari, svelata la SF-26: abitacolo tutto bianco; Perché la nuova Ferrari è la macchina della speranza; Oggi debutta la nuova Ferrari SF-26 di Formula 1: dove seguire la presentazione in diretta.

La nuova Ferrari di Hamilton e Leclerc: scheda tecnica e tutte le novità della SF-26A Fiorano è stata svelata la nuova rossa nell'anno della grande rivoluzione della Formula 1. Charles: Preparazione ancora più approfondita ... tuttosport.com

Perché la Ferrari SF-26 è rossa e bianca? Presentata a Fiorano la nuovo monopostoA saltare all'occhio è stata subito la colorazione della macchina, che oltre al classico rosso presenta un bianco lucido del tutto inedito. Una vera e propria rivoluzione che ha subito scatenato i ... tag24.it

