Perché la fiamma olimpica viaggia sempre con una lampada di scorta segreta? C’è un motivo tecnico essenziale

La fiamma olimpica rappresenta un simbolo di pace e unità, ma la sua sicurezza è fondamentale. Per questo, durante il viaggio, viene sempre portata una lampada di scorta segreta. Questa misura tecnica garantisce che, in caso di imprevisti, il fuoco possa essere preservato e il percorso dei Giochi possa proseguire senza interruzioni, mantenendo viva la tradizione e il significato simbolico dell’evento.

Il fuoco delle Olimpiadi è un’icona millenaria tra le più suggestive dei Giochi. Generata in terra ellenica con un rito che evoca le epoche classiche, questa luce deve percorrere distanze enormi per giungere a destinazione, passando tra le mani di una moltitudine di atleti. Ma qual è la procedura d’emergenza se, per un imprevisto, il fuoco dovesse estinguersi lungo il tragitto? La scintilla iniziale scocca a Olimpia, dove alcune figure femminili, nelle vesti di sacerdotesse, impiegano uno specchio concavo per concentrare l’energia solare e dar vita al primo ardore. Tale fiamma deve rimanere viva senza interruzioni durante tutto il suo itinerario verso lo stadio inaugurale, brillando per l’intera durata delle gare fino al momento del congedo finale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Perché la fiamma olimpica viaggia sempre con una lampada di scorta segreta? C’è un motivo tecnico essenziale Fiamma Olimpica a Siracusa, l'Ortea Palace la celebra con una mostra di cimeliIn occasione del passaggio della fiamma olimpica a Siracusa, l’Ortea Palace Hotel celebra l’evento con una mostra di cimeli, tra cui torce, divise ufficiali e documenti storici delle Olimpiadi di Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Fiamma Olimpica, la Fondazione Milano-Cortina replica a Fauner: “Escluso perché vicesindaco di Sappada”La Fondazione Milano-Cortina 2026 ha diffuso un chiarimento in merito alle recenti esclusioni di alcuni ex campioni dalla cerimonia della Fiamma Olimpica, tra cui Fauner. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: MILANO-CORTINA - Giada Rossi: una grande atleta porterà la fiamma olimpica a Pordenone; Fiamma olimpica nella Marca, le foto più belle; A Sarnico il passaggio della fiamma olimpica, l'emozione dei tedofori: Sono andato piano per godermi il momento; La fiamma olimpica in Piemonte, la nostra maratona - Aggiornamento del 16 Gennaio delle ore 13:26. Bollate, Cristina Mazza porta la fiamma olimpicaBollate, Cristina Mazza porta la fiamma olimpica. Se la fiamma olimpica non va a Bollate, allora Bollate va alla fiamma olimpica. Sì, come abbiamo scritto ... ilnotiziario.net La Fiamma Olimpica è arrivata nella Marca: in migliaia ad Asolo e MontebellunaGiornata storica, mercoledì 21 gennaio, nei due comuni dell'Alta Marca. Diecimila le presenze registrate nella sola città di Montebelluna dove 13 tedofori, tra cui Francesca Pavan, hanno portato la fi ... trevisotoday.it Voglio spiegare a tutti, con rispetto e senza polemica, perché ho deciso di non partecipare come tedoforo a Venezia. Per me la Fiamma Olimpica non è una passerella, non è un contenuto social, non è un’operazione di immagine. È un simbolo sacro dello spo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.