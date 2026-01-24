Perché il video di Barbero sul referendum non è una fake news e non andava oscurato

Il video di Barbero sul referendum rappresenta un'analisi documentata e accurata, non una fake news. Il commento di David Puente, invece, risulta superficiale e impreciso. Con gli accordi tra Open e Meta, si limita a oscurare contenuti rilevanti, oscurando così un’interpretazione storicamente fondata sugli effetti politici della riforma Meloni-Nordio.

Fact-checking del fact-checking: il debunking di David Puente è impreciso e superficiale. E con gli accordi tra Open e Meta, l'analisi dello storico viene silenziata, nonostante descriva con precisione l'effetto politico sulla giustizia della riforma Meloni-Nordio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Oscurato il video di Alessandro Barbero in cui spiega le ragioni del "no" al referendum: "Informazioni false o fuorvianti"Il video di Alessandro Barbero che illustra le ragioni del

Referendum sulla giustizia, il video di Barbero limitato da Meta: cosa è successo e perchéMeta ha limitato la visibilità di un video di Alessandro Barbero sul referendum sulla riforma della giustizia, classificandolo come “informazione falsa”.

