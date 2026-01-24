Giambattista Valli ha annullato la sfilata di Parigi per avviare una revisione approfondita delle proprie attività. La maison si sta concentrando su pratiche sostenibili per garantire un futuro più responsabile e durevole. Questa decisione riflette l’impegno del brand nel rivedere i propri processi, senza rinunciare alla qualità e all’eleganza che lo caratterizzano.

“La maison è attualmente impegnata in un’approfondita revisione dell’organizzazione delle proprie attività, al fine di garantire la sostenibilità dell’azienda”. Così ha dichiarato il team di Giambattista Valli, in riferimento alla sfilata di alta moda che si sarebbe dovuta tenere il prossimo lunedì a Parigi. Giambattista Valli annulla la sfilata di lunedì a Parigi. Come ha specificato la maison, tutta l’azienda è attualmente e “Completamente concentrata su questo processo” e ha deciso di non tenere la sfilata. Una notizia preoccupante, se si pensa alla sostenibilità economica del brand. Già nei giorni scorsi Wwd ha riportato come negli ultimi mesi proprio la società madre Artémis sarebbe alla ricerca di un investitore a cui cedere le sue quote. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché Giambattista Valli ha cancellato la sfilata di Parigi?

Giambattista Valli a rischio chiusuraNel luglio scorso, Giambattista Valli è stato insignito dell’onorificenza di Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres dalla ministra francese Rachida Dati.

Leggi anche: Valentino torna a casa: la prossima sfilata non sarà a Parigi ma a Roma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Giambattista Valli cancella la sfilata di alta moda a Parigi; Giambattista Valli al capolinea? Cancellata la sfilata di alta moda a Parigi di lunedì; Giambattista Valli annulla lo show alta moda; Giambattista Valli annulla all'ultimo minuto la sfilata alla Paris Fashion Week.

Perché Giambattista Valli ha cancellato la sfilata di Parigi?La maison è attualmente impegnata in un’approfondita revisione dell’organizzazione delle proprie attività, al fine ... msn.com

Giambattista Valli a rischio chiusuraLa famiglia Pinault esce, ha tempo ancora due settimane per trovare un partner, la sfilata couture del 26 gennaio potrebbe essere l’ultima, dopo vent’anni. Che cosa non ha funzionato, e perché si deve ... ilfoglio.it

No. Non lo vedrete al TG. Nei giornaloni in prima pagina. No. Perchè il Sud non si può raccontare così, con dei giovani che si rimboccano le maniche senza aspettare nessuno, perchè lo sanno che per lo "Stato" non esistono. Il Sud non si DEVE raccontare co - facebook.com facebook