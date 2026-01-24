Perché fare la spesa costa di più se l’inflazione è stabile in Italia?

Nonostante l’inflazione in Italia rimanga stabile, molte famiglie avvertono un aumento dei costi della spesa quotidiana. Questa discrepanza può derivare da vari fattori, come l’aumento dei prezzi di specifici prodotti, i rincari nelle filiere di approvvigionamento o le variazioni nel mercato locale. Comprendere i motivi di questa percezione è importante per valutare come le dinamiche economiche influenzano la vita di tutti i giorni, anche quando l’inflazione appare sotto controllo.

L’ inflazione in Italia resta complessivamente sotto controllo, ma probabilmente per le famiglie la percezione è un’altra, visto che fare la spesa costa sempre di più. È il paradosso che emerge con chiarezza dai dati definitivi sui prezzi al consumo, pubblicati da Istat il 16 gennaio 2026, che confermano un’inflazione stabile su valori moderati, ma evidenziano allo stesso tempo una dinamica più sostenuta per i beni di uso quotidiano e ad alta frequenza d’acquisto. Un quadro che aiuta a spiegare perché, nonostante indicatori macroeconomici rassicuranti, il potere d’acquisto continui a essere sotto pressione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

L’Inflazione scende all’1,1% ma fare la spesa ci costa 194 euro in piùA novembre 2025, l’inflazione in Italia si riduce all’1,1%, registrando una lieve decelerazione rispetto a ottobre.

Perché fare la spesa costa così tanto e quanto sono aumentati i prezziNegli ultimi quattro anni, il costo della spesa è aumentato del 22,3%, secondo i dati Istat.

