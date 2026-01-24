Perché é stato interrotto il match di Errani Paolini agli Australian Open | la causa e il punteggio
Il match tra Errani e Paolini agli Australian Open è stato interrotto a causa delle condizioni climatiche estreme, con temperature molto elevate che hanno reso difficile il proseguimento del gioco. La sospensione è stata decisa nel rispetto della sicurezza dei giocatori, il cui stato fisico rischiava di essere compromesso. Attualmente, il punteggio è in sospeso e la ripresa dipenderà dalle condizioni meteorologiche e dalle decisioni degli organizzatori.
Il caldo ha condizionato l’intera giornata degli Australian Open 2026. Le altissime temperature che stanno caratterizzando l’estate australiana hanno portato alla sospensione di numerosi match a Melbourne. Infatti nel corso delle partite è stato raggiunto il livello più alto della Extreme Heat Protocols, la direttiva introdotta proprio dall’organizzazione per ridurre il rischio di problemi di salute ai giocatori legati al calore estremo. A quel punto i match sono stati interrotti e solo quelli dove era presente la copertura del tetto sono potuti riprendere, con gli altri che ricominceranno non prima delle 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
Perché é stato interrotto il match Paolini-Frech: il punteggio al momento della pausaIl match tra Paolini e Frech è stato interrotto a causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare della pioggia che ha reso impossibile proseguire il gioco.
LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 4-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: gioco interrotto nella fase decisiva, si riparte alle 7.30A seguito dell’interruzione durante il match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026, la partita riprenderà alle 7.
