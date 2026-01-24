Per la Fermana esame di maturità a Osimo

Per la partita di maturità a Osimo, i tifosi della Fermana si preparano a un viaggio di supporto. La trasferta, che vede anche la presenza degli ultras, si inserisce nel consueto impegno della squadra durante questa stagione. Un momento di unione e solidarietà che coinvolge tutta la comunità, sperando in una prestazione positiva e nel sostegno costante alla squadra.

Si prepara un bell’esodo alla volta di Osimo per i tifosi della Fermana con la presenza stavolta anche degli ultras, come sempre in trasferta nel corso di questa stagione. Sono stati consegnati 300 tagliandi per la prevendita relativamente al settore ospiti e di certo, come spesso avvenuto, alla squadra di Gentilini non sembrerà di giocare in trasferta. Importanza altissima per la sfida in programma al Diana contro una squadra che punta dichiaratamente ad un posto nelle grandi, che ha guidato la classifica nella prima parte di stagione e che i playoff li vede veramente ad un passo anche se al momento è alle prese con diverse assenze tra squalifiche (out Bonaventura e Caruso ) ed infortuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

