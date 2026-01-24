La legge italiana stabilisce regole precise riguardo ai ritrovamenti archeologici. Non ogni scoperta comporta il diritto a un premio, e la normativa distingue tra ritrovamenti fortuiti e attività di scavo o ricerca. Un esempio è il caso di un subacqueo di Porto Cervo, che ha trovato oltre 30 mila monete romane di bronzo a circa tre metri di profondità, evidenziando come la legge regolamenti e limiti i riconoscimenti per i ritrovamenti archeologici.

Trovare un tesoro non significa automaticamente aver diritto a un compenso. Lo dimostra il caso di un subacqueo di Porto Cervo che, durante un’immersione a circa tre metri di profondità, ha individuato oltre 30mila monete romane di bronzo. Una scoperta di grande rilievo archeologico che, in condizioni diverse, avrebbe potuto dare accesso al cosiddetto premio di rinvenimento, previsto dalla normativa a favore di chi scopre casualmente beni culturali appartenenti allo Stato. In questo caso, però, il premio non è stato riconosciuto. Il ministero della Cultura ha escluso il diritto al compenso ritenendo che il ritrovamento non fosse avvenuto in modo fortuito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Per i ritrovamenti archeologici non spetta sempre un premio, cosa dice la legge

Scoperte archeologiche non autorizzate

