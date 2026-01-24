Pendolari penalizzati | Trasporti inadeguati e troppo costosi

Il rapporto ’Pendolaria’ di Legambiente evidenzia come, dopo vent’anni, la situazione dei trasporti pubblici in Italia rimanga insoddisfacente per i pendolari. Trasporti spesso inadeguati, costi elevati e servizi insufficienti continuano a penalizzare chi si sposta quotidianamente, senza risolvere le criticità di una mobilità pubblica che necessita di interventi concreti e sostenibili.

Non migliora la mobilità per i pendolari italiani, almeno stando a quanto emerge dall’ultimo rapporto ’Pendolaria’ di Legambiente, che da vent’anni fotografa lo stato dei trasporti pubblici in Italia. Sono oltre due milioni e mezzo di pendolari nel nostro Paese che ogni giorno utilizzano treni, metro, tram e bus per andare a scuola o al lavoro. I più penalizzati, in base ai dati raccolti da Legambiente, sono i viaggiatori dell’ex Circumvesuviana in Campania, la peggiore linea in Italia con 13 milioni di passeggeri persi in dieci anni, convogli senza climatizzazione, stazioni senza personale e orario ancora provvisorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

