Pedullà | Douglas Luiz? La Juventus ha aperto a questa soluzione Ma la mia provocazione rimane una

Secondo Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe valutato l’eventuale acquisto di Douglas Luiz come una possibile opzione. Tuttavia, l’esperto sottolinea che la sua proposta rimane comunque una provocazione, evidenziando come le trattative possano evolversi e le decisioni dipendano da vari fattori. La situazione evidenzia l’interesse del club per rinforzi in mediana e la cautela nei discorsi di mercato.

. Così l’esperto di mercato sul futuro del brasiliano. Il futuro di Douglas Luiz sembra tingersi nuovamente di tinte internazionali, con la Premier League che torna a bussare alla porta della Juventus. Durante un recente intervento sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul centrocampista brasiliano, attualmente in prestito al Nottingham Forest ma destinato a cambiare aria già in questa finestra invernale di gennaio 2026. Apertura al Chelsea e non solo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pedullà: «Douglas Luiz? La Juventus ha aperto a questa soluzione. Ma la mia provocazione rimane una» Pedullà lancia la provocazione ai tifosi della Juventus: «Ma se Douglas Luiz…»L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha sollevato una riflessione tra i tifosi della Juventus, chiedendosi cosa potrebbe succedere se il club decidesse di puntare su Douglas Luiz. Leggi anche: Douglas Luiz da incubo in Fulham Nottingham Forest: torna dall’infortunio ma…Cosa è successo! La Juventus osserva Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: The Athletic: il Chelsea valuta il prestito di Douglas Luiz; Douglas Luiz CorSport | il Nottingham Forest non è intenzionato a riscattarlo I possibili sviluppi. Juventus, Pedullà: ‘Se dessimo Douglas Luiz a Spalletti per l’ultimo miracolo?’Alfredo Pedullà ha lanciato una provocazione sul futuro di Douglas Luiz che sembra essere ancora in bilico e potrebbe tornare la Juventus ... it.blastingnews.com Juve, Pedullà: 'Douglas Luiz? O lo dai in prestito o ti accontenti o decidi di puntarci'Nelle scorse ore, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e della vittoria all'esordio del Mondiale per club con l'Al-Ain, soffermandosi sulla prestazione di Douglas Luiz. it.blastingnews.com JUVE, FUORI DUE E DENTRO UNO. VLAHOVIC, IL MILAN E LE ALTRE. DOUGLAS LUIZ E LA TENTAZIONE https://youtu.be/9CroDNTsSoo - facebook.com facebook JUVE, FUORI DUE E DENTRO UNO. VLAHOVIC, IL MILAN E LE ALTRE. DOUGLAS LUIZ E LA TENTAZIONE youtu.be/9CroDNTsSoo x.com

