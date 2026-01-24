La pediatria dell’ospedale San Paolo di Napoli rischia la chiusura, sollevando preoccupazioni tra i professionisti del settore. In una lettera indirizzata alle autorità regionali e comunali, il sindacato infermieristico Nursing Up invita Fico a rispettare le promesse fatte in campagna elettorale. La questione evidenzia l’importanza di garantire servizi sanitari adeguati e di mantenere l’impegno verso le strutture pubbliche.

Una lettera del sindacato infermieri Nursing Up, e indirizzata al presidente della Regione Campania Roberto Fico, ai consiglieri regionali, al sindaco di Napoli, ai consiglieri comunali e al direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, riapre il caso della pediatria dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Oggetto è il “presunto trasferimento dell’UOC di Pediatria dal Presidio Ospedaliero San Paolo al Presidio Ospedaliero Santa Maria del Loreto Nuovo”. Nel testo gli infermieri richiamano la nuova guida regionale a rispettare il proprio mandato politico: “Il recente risultato elettorale ha affidato alla nuova guida regionale un mandato forte e inequivocabile: restituire centralità alla sanità pubblica, riorganizzare i servizi secondo criteri di equità territoriale e garantire ai cittadini risposte tempestive, sicure e accessibili ai bisogni sanitari”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ciarlo (Lega): “Sanità sannita inadeguata, Fico mantenga promesse”Il consigliere Ciarlo della Lega evidenzia come la situazione della sanità in Campania, in particolare nel Sannio, resti critica e inadeguata.

Alto Calore, Rauseo (Lega): "Regione mantenga le promesse"Alto Calore, Rauseo (Lega), chiede alla Regione di mantenere le promesse.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Pediatria San Paolo a rischio chiusura, gli infermieri: Fico mantenga le promesse elettorali; Addio a Beppe Pellitteri, clown nelle corsie di ospedale; Sanità Campania, Nursing Up Napoli richiama la Regione al rispetto degli impegni elettorali; Pediatria, il Nursing Up incalza la Regione: Chiarite subito sul trasferimento dal San Paolo al Loreto Mare.

Pediatria, il Nursing Up incalza la Regione: «Chiarite subito sul trasferimento dal San Paolo al Loreto Mare»Il Nursing Up richiede chiarimenti sul trasferimento della UOC di Pediatria tra i presidi ospedalieri di Napoli. cronachedellacampania.it

Il reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo spostato al Loreto Mare per lavori, l’Asl: Non si sa quando partonoIl reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta spostato al Loreto Mare di via Marina per lavori. La notizia circola ormai da diversi mesi: si tratta di lavori indifferibili, per i ... fanpage.it

Azienda Sanitaria Locale Bari. Amanda ma · Fun time. Anche l’immaginazione può aiutare la cura Quando si entra nella Pediatria dell’Ospedale San Paolo, basta chiudere gli occhi un attimo… perchè accada una piccola “magia”: personaggi ed eroi che - facebook.com facebook