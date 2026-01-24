Pazza Inter rimonta due gol e batte 6-2 il Pisa

L'Inter ha ottenuto una vittoria significativa contro il Pisa, con un punteggio di 6-2. Nonostante un inizio difficile, con due reti subite nei primi 23 minuti, la squadra di Chivu è riuscita a rimontare e a conquistare i tre punti. La partita ha mostrato determinazione e capacità di reazione da parte dei nerazzurri, offrendo un risultato importante nel campionato.

MILANO (ITALPRESS) – L'Inter vince 6-2 contro il Pisa al termine di una partita incredibile, in cui la squadra di Chivu era andata in svantaggio di due reti nei primi 23 minuti. I nerazzurri hanno voltato pagina dopo la sconfitta contro l'Arsenal in Champions League, i tre punti permettono a Lautaro e compagni di andare a +6 dal Milan, in attesa della sfida tra i rossoneri e la Roma di Gian Piero Gasperini. Il Napoli è invece a -9, gli uomini di Conte sfideranno la Juventus di Spalletti. I toscani rimangono all'ultimo posto in classifica, a -3 dalla zona salvezza. E' successo di tutto nell'anticipo del venerdì della ventiduesima giornata di Serie A.🔗 Leggi su Iltempo.itImmagine generica

