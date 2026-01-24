Pazza Inter rimonta due gol e batte 6-2 il Pisa

L'Inter ha ottenuto una vittoria significativa contro il Pisa, con un punteggio di 6-2. Nonostante un inizio difficile, con due reti subite nei primi 23 minuti, la squadra di Chivu è riuscita a rimontare e a conquistare i tre punti. La partita ha mostrato determinazione e capacità di reazione da parte dei nerazzurri, offrendo un risultato importante nel campionato.

MILANO (ITALPRESS) – L'Inter vince 6-2 contro il Pisa al termine di una partita incredibile, in cui la squadra di Chivu era andata in svantaggio di due reti nei primi 23 minuti. I nerazzurri hanno voltato pagina dopo la sconfitta contro l'Arsenal in Champions League, i tre punti permettono a Lautaro e compagni di andare a +6 dal Milan, in attesa della sfida tra i rossoneri e la Roma di Gian Piero Gasperini. Il Napoli è invece a -9, gli uomini di Conte sfideranno la Juventus di Spalletti. I toscani rimangono all'ultimo posto in classifica, a -3 dalla zona salvezza. E' successo di tutto nell'anticipo del venerdì della ventiduesima giornata di Serie A.🔗 Leggi su Iltempo.it Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, l’Inter sotto di due gol poi ribalta il Pisa! Finisce 6-2Segui la diretta della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, cronaca e moviola. Leggi anche: Inter Pisa da 0-2 a 6-2: gara pazza a San Siro Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Pazza Inter, rimonta due gol e batte 6-2 il PisaMILANO (ITALPRESS) - L'Inter vince 6-2 contro il Pisa al termine di una partita incredibile, in cui la squadra di Chivu era andata in svantaggio di due ret ... italpress.com Inter 6?? PAZZA! Sommer+Pisa Poi RIMONTA e FUGA ? Chivu a +6 sul Milan | OneFootballL’Inter torna subito in campo a distanza di tre giorni dalla bruciante sconfitta in Champions League contro l’Arsenal. A San Siro, nell’anticipo che apre la 22ª giornata di Serie A, i nerazzurri di ... onefootball.com Live INTER - Pisa 3 - 2 PIO ESPOSITO su assist di Bastoni ci porta in vantaggiooo Goal alla Bobo Vieri Pazza Inter Amala INTER - Il Muro Nerazzurro - #Inter #INTERPISA #MatchDay #SerieA #fblifestyle - facebook.com facebook Wild first half in Serie A: • 11’ Inter 0-1 Pisa • 23’ Inter 0-2 Pisa • 39’ Inter 1-2 Pisa • 41’ Inter 2-2 Pisa • 45’ Inter 3-2 Pisa Pazza Inter x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.