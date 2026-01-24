Pazienti scaricati Due anziani fragili accusano Kyenge

Due anziani fragili hanno accusato Kyenge di averli lasciati senza assistenza adeguata. La struttura sanitaria ha dichiarato di non avere ancora elementi sufficienti per commentare l’accaduto, e che valuterà come procedere, anche dal punto di vista disciplinare, una volta raccolti tutti gli atti necessari. La vicenda solleva questioni sulla cura e l’assistenza alle persone più vulnerabili, in attesa di ulteriori sviluppi.

"Al momento non abbiamo elementi: valuteremo come gestire il caso, eventualmente, dal punto di vista disciplinare una volta acquisiti gli atti. Gli stessi dovrebbero infatti essere nel possesso dell’Ordine di Padova, a cui pare che i pazienti al momento si siano rivolti". L’Ordine dei medici di Modena deve ancora prendere in esame la posizione di Cécile Kyenge, ex ministra e medico di base, iscritta all’Ordine dei medici modenese che avrebbe – secondo l’accusa di due pazienti – ‘scaricato’ gli stessi informandoli che si sarebbero dovuti trovare un altro dottore. Si tratta di una coppia di 88enni, suoi assistiti nella città di Padova che, all’improvviso, si sarebbero quindi trovati senza medico di base. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Pazienti scaricati". Due anziani fragili accusano Kyenge L'ex ministro Kyenge "scarica" due pazienti fragili: indagine all’Ordine dei mediciL'ex ministro Kyenge ha deciso di rinunciare a seguire due pazienti fragili, una coppia di anziani di Padova, lasciandoli senza medico di base. Leggi anche: Dimissioni facilitate per anziani fragili: partito il progetto Ats Insubria, già inseriti i primi pazienti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Pazienti scaricati. Due anziani fragili accusano Kyenge; L’ex ministro Kyenge scarica due pazienti anziani. Ora l’Ordine dei medici avvia gli accertamenti; Anziani scaricati dal medico di base perchè 'troppo fragili'. Accusa all'ex ministro Kyenge; L'ex ministro Kyenge scarica due pazienti fragili: indagine all’Ordine dei medici. Pazienti scaricati. Due anziani fragili accusano KyengeL’Ordine dei medici di Modena deve ancora prendere in esame la posizione di Cécile Kyenge, ex ministra e medico di base, iscritta all’Ordine dei medici modenese che avrebbe – secondo l’accusa di due ... ilrestodelcarlino.it L'ex ministro Kyenge scarica due pazienti fragili: indagine all’Ordine dei mediciL’ex europarlamentare Pd avrebbe interrotto l’assistenza a una coppia di ultraottantenni: il racconto della donna ... msn.com L'ex ministro Kyenge "scarica" due pazienti fragili: indagine all’Ordine dei medici. Leggi l'articolo x.com Conoscenza e Diritti: Il tuo portale per la Cannabis Medica La salute non dovrebbe essere un lusso, ma un diritto garantito. Sul sito dell'Associazione Tutela Pazienti Cannabis Medica (https://tutelapazienticannabismedica.com/), abbiamo messo a disposizio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.