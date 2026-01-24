A Pavia, proseguono i controlli nelle aree pubbliche per garantire la sicurezza degli studenti. Nelle recenti operazioni, i carabinieri hanno effettuato verifiche presso l’autostazione utilizzando il metal detector, al fine di prevenire il possesso di coltelli tra i giovani. L’attenzione delle forze dell’ordine si concentra su comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica, mantenendo alta l’attenzione sul rispetto delle norme e sulla tutela di tutti.

Pavia, 24 gennaio 2026 - Proseguono i controlli in città, per contrastare il porto di coltelli da parte di giovani studenti. All'orario dell' uscita dalle scuole, nella giornata di ieri, venerdì 23 gennaio, i carabin ieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pavia hanno effettuato "u na vasta operazione" all' autostazione di viale Trieste. Con l'impiego di tre 'gazzelle', i militari hanno identificato oltre 30 giovani, procedendo a controlli anche con l' ausilio di un metal detector, proprio incentrando la ricerca su eventuali armi bianche. "Il servizio - spiegano i carabinieri - ha come obiettivo principale garantire la sicurezza dei numerosissimi ragazzi che tutti i giorni utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere gli istituti scolastici; l'area dell'autostazione, individuata come zona sensibile dalla Prefettura di Pavia, è da sempre attenzionata dall'Arma dei carabinieri, anche alla luce di alcuni episodi di violenza avvenuti nel passato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, controlli agli studenti: carabinieri in autostazione col metal detector

Metal detector a scuola, ok dei presidi: “Controlli estremi, non sono belli ma necessari. Vanno tranquillizzati studenti e genitori”L’installazione di metal detector nelle scuole suscita spesso discussioni, tra preoccupazioni e necessità di sicurezza.

I presidi danno l’ok ai metal detector a scuola: “Controlli estremi, sì: non sono belli ma necessari. Vanno tranquillizzati studenti e genitori”I presidi italiani hanno dato il via libera all’uso dei metal detector nelle scuole, ritenendoli strumenti utili per garantire la sicurezza.

