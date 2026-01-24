Paura alle superiori 15enne a scuola col machete Prof lancia l’allarme | arrivano i carabinieri

Una giornata intensa all’Itis Giordano Bruno di Budrio, dove si è verificato un episodio che ha destato preoccupazione tra studenti e insegnanti. Un ragazzo di 15 anni è stato trovato in possesso di un machete durante l’orario scolastico, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è stata prontamente gestita dalle autorità, garantendo la sicurezza di tutti i presenti.

Budrio, 24 gennaio 2026 – Una mattinata scolastica dall’esito preoccupante, quella di ieri, all’Itis Giordano Bruno nella sede di Budrio, in via 1 Maggio. Poco prima della fine delle lezioni, infatti, verso le ore 12.45, si è reso necessario l’intervento dei carabinieri (a destra, una foto d’archivio) per la presenza di un’arma da taglio nelle disponibilità di uno studente. Chiusi 4 ristoranti del centro storico di Bologna: gravi carenze sulla sicurezza e lavoro nero L’allarme scattato da una telefonata di una docente . Tutto è scaturito dalla segnalazione fatta al numero unico d’emergenza 112 da parte di una docente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

