Password violata in 12 minuti | cosa hanno scoperto gli esperti sulle nuove schede grafiche e come proteggerti

Recenti analisi degli esperti hanno rivelato che le nuove schede grafiche consentono di violare password in tempi molto più rapidi di quanto si pensi, spesso in meno di 12 minuti. Questo mette in evidenza l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i propri dati. In questo articolo, esploreremo come funzionano queste vulnerabilità e quali strategie utilizzare per rafforzare la sicurezza delle password.

Quanto tempo serve per bucare una password? Se la risposta che hai in mente si misura in giorni, settimane o mesi, preparati a ricrederti. Secondo l’ultima analisi di Hive Systems, azienda statunitense specializzata in cybersecurity, una password di otto caratteri può essere violata in appena 12 minuti. Sì, hai letto bene: dodici minuti. Il tempo di un caffè al bar, di una pausa sigaretta, di scrollare distrattamente il di Instagram. E parliamo di password teoricamente robuste, quelle che includono lettere maiuscole, minuscole, numeri e perfino quei simboli speciali che i sistemi ci obbligano ad aggiungere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

