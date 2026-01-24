Partito Democratico pigliatutto È suo il presidente anche al Borello

Nel panorama politico locale, il Partito Democratico si conferma come forza dominante, ottenendo il presidente anche al Borello. La lista Alessandrini Dieci si distingue con dieci presidenti, mentre il centrodestra, rappresentato da Popolari per Cesena e un civico, conquista nove vicepresidenze. La lista ‘Cesena città dei quartieri’ sostenuta dal centrodestra non elegge presidenti, ma ottiene comunque un ruolo di rilievo nel nuovo assetto amministrativo.

Alessandrini Dieci presidenti del Pd, uno dei Popolari per Cesena e un civico. Nessuno per la lista 'Cesena città dei quartieri' sostenuta dal centrodestra, che invece ottiene nove vicepresidenti. In tre quartieri, tuttavia, presidente e e vicepresidenti sono entrambi del centrosinistra: Cesuola, Dismano e Cervese. Di fatto l'elezione dei nuovi quartieri è stata una competizione politica, tra partiti – che più o meno visibili c'erano – e liste civiche, a tutti gli effetti. La nota politica rilevante è che a capo del quartiere Borello è stato eletto Enrico Rossi, anch'egli del Pd, ex consigliere comunale.

Comunità Montana Alburni: grave vulnus democratico e ambiguità politica del Partito Democratico salernitanoLa recente vicenda alla Comunità Montana Alburni solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e sulla governance locale.

