Partita stregata Cesena sconfitto in casa dal Bari | non perdona l' ex Moncini

Il Cesena affronta una sconfitta casalinga contro il Bari, che si impone con il risultato di 2-1. Nonostante le numerose opportunità create, i bianconeri non riescono a conquistare il risultato, subendo un gol decisivo dall'ex Moncini. Una partita caratterizzata da occasioni fallite e un risultato che cambia le sorti della squadra in campionato.

Clamorosa beffa subita dal Cesena al Manuzzi contro il Bari. I bianconeri collezionano un'infinità di occasioni ma a vincere sono i pugliesi per 2-1. La rete decisiva la segna l'ex Gabriele Moncini (che non esulta), corteggiato dal Cavalluccio proprio in questa sessione invernale di calciomercato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: DIRETTA Bari-Cesena 0-0, partita speciale per Mignani: galletti all'attacco con l'ex Mirko Antonucci

