Parte da Savignano la caccia ai luoghi dell' arte | il Comune affida l' obiettivo all' artista Mario Cresci

Da Savignano prende il via il progetto “In studio. La scena del contemporaneo”, con Mario Cresci impegnato in una campagna fotografica volta a documentare e mappare i luoghi dell'arte contemporanea. L'iniziativa mira a creare una rappresentazione visiva e concettuale del panorama artistico locale, coinvolgendo quattro artisti e valorizzando il patrimonio culturale attraverso l’obiettivo di Cresci.

Al via il progetto fotografico che mappa la creatività romagnola, tra le prime tappe anche due atelier di Faenza e Modigliana Entra nella fase più attiva il progetto “In studio. La scena del contemporaneo: quattro artisti per l'obiettivo di Mario Cresci” che vede impegnato Mario Cresci, fotografo contemporaneo, in una campagna fotografica finalizzata a comporre una mappa visiva e concettuale della scena artistica romagnola. La campagna è commissionata dal Comune di Savignano sul Rubicone, assessorato alla Cultura, nell’ambito delle attività della Fototeca comunale “Marco Pesaresi”. In studio mette in relazione gli artisti con i loro luoghi di vita, di produzione e di lavoro: gli atelier.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

