Parma Cutrone non convocato | c’è Mikolajewski L’ex Como verso la cessione

Il Parma ha annunciato l’assenza di Patrick Cutrone dalla lista dei convocati per la partita contro l’Atalanta, a causa di un problema alla caviglia. Al suo posto, è stato convocato Mikolajewski. La decisione riflette la prudenza dello staff tecnico in vista delle prossime settimane di mercato, con l’obiettivo di preservare le condizioni dell’attaccante e valutare eventuali sviluppi riguardo alla cessione del giocatore.

Il Parma si prepara al prossimo impegno contro l'Atalanta senza Patrick Cutrone. L'attaccante gialloblù non figura tra i convocati a causa di una caviglia non ancora al 100%: uno stop che ha spinto lo staff tecnico a non correre rischi inutili, anche alla luce delle dinamiche di calciomercato che.

Parma, Cutrone piace al Genoa: si valuta la cessionePatrick Cutrone potrebbe lasciare il Parma dopo sei mesi, a causa della ridotta possibilità di impiego.

Argomenti discussi: Napoli–Parma, le formazioni ufficiali; Cagliari-Parma, asse caldo: possibile scambio Luvumbo-Cutrone; Il Sassuolo cerca il sostituto di Cheddira: in lista c'è anche Cutrone; Per Cutrone al Cagliari ci vuole l'ok del Como, proprietario del cartellino.

I convocati per la trasferta di Bergamo: rienta Almqvist, ci sono due Primavera. Non c'è CutroneL’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match Atalanta-Parma, in programma domenica 25 gennaio alle ore 15:00, alla New Balance Arena di Bergamo e valido per la ventiduesima gio ... gazzettadiparma.it

Luvumbo al Parma, Cutrone al Cagliari: le nuove gerarchie e consigli fantacalcioLuvumbo al Parma e Cutrone al Cagliari: affare fatto e scambio ormai in dirittura d'arrivo tra la società rossoblù e la compagine ducale. fantamaster.it

#Parma, Cutrone non convocato: c’è Mikolajewski. L’ex Como pronto a essere ceduto #calciomercato x.com

Secondo quanto raccolto da TMW, sta andando avanti la trattativa tra il Parma e il Cagliari per uno scambio di attaccanti Tutti i dettagli - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/cutrone-al-cagliari-e-luvumbo-al-parma-prosegue-la-trattativa-i-club-continu - facebook.com facebook