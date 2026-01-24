Paris FC-Angers domenica 25 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:15 si disputa il match tra Paris FC e Angers. La sfida vedrà le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati, offrendo un’analisi dettagliata per gli appassionati. Dopo aver eliminato il PSG in coppa di Francia e conquistato una vittoria importante a Nantes, il Paris FC cerca continuità in questa partita di campionato contro l’Angers di Dujeux.

Il Paris FC di Gilli dopo aver eliminato i più noti cugini del PSG in coppa di Francia e vinto a Nantes uno scontro diretto fondamentale per la salvezza torna in casa per affrontare l'Angers di Dujeux. I Parisiens hanno trovato il colpaccio allo stade de la Beaujoire con il gol nel finale di gara di Koleosho per quella che è la terza vittoria stagionale in trasferta.

