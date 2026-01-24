Parco Guizza e non solo | annunciata l' apertura a marzo lavori di ampliamento per Iris e Milcovich

A Padova, è prevista l’apertura del Parco Guizza e di nuove aree di ampliamento per Iris e Milcovich, con lavori già in corso e apertura programmata a marzo. L’interesse manifestato nei confronti di questi interventi evidenzia l’importanza di spazi verdi e servizi migliorati per tutta la comunità, rafforzando il ruolo di queste aree come punti di aggregazione e benessere per i cittadini del quartiere e della città.

«L’ampia partecipazione registrata all’incontro conferma l’interesse e l’attesa per un’opera che, una volta aperta, sarà a disposizione non solo del quartiere Guizza ma dell’intera città di Padova. Ma questo parco non è un intervento isolato, parte di una visione più ampia che punta ad aumentare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Parco Guizza, a gennaio l'apertura. Bressa: «Sette ettari di verde a disposizione della città» Leggi anche: 18 anni e il sogno di vedere Padova più bella: Sara festeggia con Retake al Parco Milcovich Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Euganeo, stanziati i fondi per la sicurezza della curva sud: conto alla rovescia per l'apertura ad aprile; Duo Renata Benvegnù e Federico Guglielmo in concerto a Piove di Sacco il 18 gennaio 2026. Parco Guizza, la presentazione pubblica in vista dell'apertura di marzoIl Vicesindaco Antonio Bressa ha anche annunciato: «Presto via all’ampliamento del Parco Iris, ai lavori per l’ampliamento del Milcovich e completeremo la riqualificazione di altre importanti aree ver ... padovaoggi.it Confronto e di scambio di idee, l'incontro Nasce il Parco Guizza, vieni a conoscerlo? alla Sala Fronte del PortoL’incontro è un’occasione di confronto e di scambio di idee sul futuro del parco, un patrimonio di oltre 70.000 mq di verde a servizio della città. Al termine dell'incontro è previsto un momento ... padovaoggi.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.