Papa a media | verità non manipolazioni

Papa Leone XIV invita i media a privilegiare la verità e l’accuratezza, evitando manipolazioni e clickbait. Durante la Giornata delle Comunicazioni Sociali, ha sottolineato l’importanza di costruire la fiducia del pubblico attraverso trasparenza e qualità, piuttosto che rincorrere l’audience con contenuti sensazionalisti. Un richiamo alla responsabilità professionale per un’informazione più affidabile e rispettosa della dignità della persona.

12.25 Meno clickbait e più qualità. Così Papa Leone XIV nel suo appello al mondo dell'informazione. I media non possono "permettere che algoritmi orientali vincano la battaglia per qualche secondo di attenzione in più", ha detto nella Giornata delle Comunicazioni Sociali "La fiducia del pubblico si conquista con accuratezza,trasparenza, non con la rincorsa a un coinvolgimento qualsiasi. I contenuti manipolati dalla IA vanno segnalati e distinti in modo chiaro da contenuti creati da persone. L'informazione è un bene pubblico", sottolinea.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

