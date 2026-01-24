Pallottini porta in scena l’eredità artistica e la voce di Gigi Proietti

Da ilrestodelcarlino.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pallottini presenta uno spettacolo dedicato a Gigi Proietti, figura fondamentale del teatro e della cultura italiana. Attraverso un racconto corale, viene riproposta la sua eredità artistica e la voce che ha segnato intere generazioni. Uno spettacolo che celebra la figura del grande attore, rendendo omaggio alla sua memoria con sobrietà e rispetto.

È un racconto corale e profondamente umano quello che riporta in scena la voce e l’eredità artistica di Gigi Proietti, ultimo grande mattatore italiano. Lo spettacolo nasce dalle parole del Maestro, raccolte da Claudio Pallottini, attore, autore e suo storico allievo, e dalle testimonianze di chi lo ha conosciuto e vissuto sul palcoscenico, a partire dalla figlia Carlotta Proietti, attrice, cantante e regista, che ha seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo. In scena, accanto a Carlotta Proietti e Claudio Pallottini, ci sono il pianista Andrea Bianchi e l’attore Ermenegildo Marciante, anche loro formatisi alla scuola di Proietti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pallottini porta in scena l8217eredit224 artistica e la voce di gigi proietti

© Ilrestodelcarlino.it - Pallottini porta in scena l’eredità artistica e la voce di Gigi Proietti

A Cupramontana "Gigi Proietti: insegnamenti e chiacchiere" con la figlia Carlotta e Claudio PallottiniA Cupramontana si celebra il leggendario Gigi Proietti con un evento intimo e ricco di spunti.

Leggi anche: La Ragazza dei Lupi in scena al teatro Gigi Proietti di Priverno

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Pallottini porta in scena l’eredità artistica e la voce di Gigi Proietti.

pallottini porta in scenaPallottini porta in scena l’eredità artistica e la voce di Gigi ProiettiÈ un racconto corale e profondamente umano quello che riporta in scena la voce e l’eredità artistica di Gigi Proietti, ultimo grande mattatore italiano. Lo spettacolo nasce dalle parole del Maestro, r ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.