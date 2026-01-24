Palli tra passato e presente | Sicurezza e biblioteca Ottenuti 1,2 milioni Disagi per il ponte chiuso

Nel suo ruolo di sindaca di Russi e presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli si trova a gestire sfide impreviste, tra cui la recente chiusura del ponte e le questioni di sicurezza. Con un finanziamento di 1,2 milioni di euro ottenuto per la biblioteca, si apre un nuovo capitolo per il patrimonio culturale locale. Tuttavia, i disagi causati dalla chiusura del ponte segnano un inizio d’anno complesso, tra passato e presente.

Una chiusura d’anno e un inizio d’anno nuovo non proprio tranquilli come ci si aspettava fino a pochi giorni prima, di Natale, per Valentina Palli, sindaca di Russi e presidente della Provincia di Ravenna. La vigilia e il giorno di Natale trascorsi controllando il livello dell’acqua dei fiumi, il giorno della Befana impegnata con il piano neve. "Dopo gli anni precedenti, con Covid e alluvioni, il 2025 è stato un anno senza emergenze, ma ci ha riservato proprio in chiusura un colpo di coda con i fiumi in piena il 24 e 25 dicembre fiumi pieni, e viste le alluvioni, tanto giustificato nervosismo. Non ho ordinato evacuazioni, ma ci siamo mossi davvero sul filo del rasoio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

