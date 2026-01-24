Palestra trascina il Cagliari contro la Fiorentina gol e assist nel 2-1 rossoblù

Il Cagliari ottiene una vittoria esterna contro la Fiorentina, con il risultato di 2-1. La squadra rossoblù, guidata da Pisacane, conquista la seconda vittoria consecutiva, dopo aver già battuto la Juventus nella gara precedente. Il match si è deciso con gol e assist che hanno permesso ai sardi di portare a casa i tre punti in trasferta.

Il Cagliari di Pisacane batte la Fiorentina 2-1 in trasferta, seconda vittoria consecutiva per i rossoblù che settimana scorsa hanno battuto la Juventus. Gol e assist per il terzino Marco Palestra, in prestito dall'Atalanta, che nel primo tempo serve un cross per Kilicsoy in area; l'attaccante turco riesce a liberarsi dalla marcatura di Comuzzo, e insacca il pallone in rete con deviazione del difensore viola. La rete per Palestra arriva nel secondo tempo su assist di Sebastiano Esposito. I Viola accorciano le distanze al 74esimo con la rete del neo-acquisto Brescianini, vicino anche alla doppietta, ma il Cagliari si salva togliendo palla dalla linea di porta.

